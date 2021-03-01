ميريت الثقافية تفتح ملف «التطبيع بين فروض السياسة وضغوط الشعوب»

صدر العدد رقم (27)، مارس 2021، من مجلة "ميريت الثقافية"، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر بصيغة pdf، المدير العام الناشر محمد هاشم، ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.يناقش العدد في "الملف الثقافي" موضوع "التطبيع.. بين فروض السياسة وضغوط الشعوب"، ويضم 9 مقالات: من التطبيع إلى الاستلاب: أزمة الذات العربية والمسألة الأوروبية للدكتور حاتم الجوهري، التطبيع والوجود الكولونيالي لإسرائيل للدكتورة سامية سلام، مشروعية التطبيع في ظل أيدولوجية القهر تحت راية التسامح! للدكتور حمدي الشريف، التطبيع.. بين ما تفرضه السياسة وما وقر في الوجدان الشعبي للدكتور خالد كاظم أبو دوح، لا تقل: رفض التطبيع.. وقل: التطبيع والتطبيع المضاد! لعصام الزهيري، هل كان نجيب محفوظ من دُعاة التطبيع؟ للدكتور رضا عبد الرحيم، التطبيع مع إسرائيل بين القادة والشعوب لفادية سمير السيد، التطبيع ومتلازمة التوحد والشوكولاتة لأيمن عجمي، وهل محمد رمضان مُطَبِّع؟ محاولة لقراءة الصورة لسمير درويش."الافتتاحية" التي يكتبها رئيس التحرير جاءت بعنوان "أن تكون إسرائيل طبيعية.. كي يسهل على جيرانها التعامل معها بشكل طبيعي!"، ومنها: "إسرائيل ليست دولة طبيعية لكي نطبِّع علاقاتنا معها، وكونها جارة جغرافيًّا، أو أنها متقدمة في ملفات مثل التصنيع والزراعة والتكنولوجيا، لا يجعلها مثالًا يحتذى، أو شريكًا محتملًا، بدليل ما تقوم به من أعمال عدوانية ضد مصر في منابع النيل في وسط أفريقيا.. لذلك، فعلى الذين يضغطون لتطبيع العلاقات معها بدعوى أنه لا فائدة من المقاطعة، أن يضغطوا عليها لتكون دولة طبيعية أولًا، كي يسهل على جيرانها التعامل معها بشكل طبيعي!".وفي باب "إبداع ومبدعون" تضمن خمس مقالات في ملف "رؤى نقدية"، هي: المنظور النسوي لتأثيث المتحف الحي للذاكرة العراقيةللناقد العراقيفاضل ثامر، مشاكل الكتابة السردية بالعامية المصريةلمحمد داود، التماهي بين الذات والآخر، وهيمنة الأنا الفنيّةلعمرو الشيخ، نمط الاغتراب المكاني في الشعر الصوفي بالأندلسللدكتور علي كرزازي (من المغرب)، وتوظيف الجنس في صراع الهويات بقلم دينا نبيل.وتضمن ملف "الشعر" (14) قصيدة للشعراء: صلاح فايق (من العراق)، مؤمن سمير، عارف حمزة (سوري في ألمانيا)، عامر الطيب (من العراق)، محمد المتيم، عبير زكي، ممدوح التايب، سراج الدين الورفلي (من ليبيا)، رأفت حكمت (من سورية)، دورين نصر سعد (من لبنان)، سلوى محسن، عبد اللطيف الوراري (من المغرب)، محمد مصطفى، ووليد طلعت.وتضمن ملف "القصة" سبع قصص لكل من: محمد رفيع، رباب كساب، أحمد الملواني، عمرو عاطف رمضان، فراس ميهوب (سوري في فرنسا)، محمد فيض خالد، ومصطفى الريس.أما باب "نون النسوة" تم تخصيصه هذا العدد لمناقشة مجموعة "شال أحمر يحمل خطيئة" لسعاد سليمان، وقد تضمن ثلاث مقالات: بنية الانقطاع.. خلف شال أحمر للدكتور أحمد جارالله ياسين (من العراق)، تعددية المعنى وتحولات المبنى.. في شال أحمرللدكتور عمار الياسري (من العراق أيضًا)، والحُلم كوجدان جمعي في شال أحمرلرشا الفوال، بالإضافة إلى قصة لم تنشر من قبل لسعاد سليمان بعنوان "غرفة بحجم سرير".وباب "تجديد الخطاب" تضمن مقالتين: حَوْل المُعْجِزَة اليُونَانيَّة لمروة نبيل، والمرأة المصرية والطاعون بين التبرج والتصوفلأماني الصيفي. وتضمن باب "حول العالم" ثلاث ترجمات: فصل من رواية "من الأرض إلى القمر" للكاتب الفرنسي جول فيرن- ترجمة: إسلام نبيل منسي، موسيقى الصور والأفكار للشاعر المجري جابور جوكيتش- ترجمة: د.عبد الله عبد العاطي النجار، وقصائد مفردة لشعراء من الشرق والغرب- ترجمة: إبراهيم درغوثي (من تونس).باب "ثقافات وفنون" تضمن ملفًا عن شاعر العامية المصري يسري زكي بعنوان "تحت الضوء": فقد أجرت معه رشا حسني حوارًا بعنوان "أنا الفلاح الذي يريد أن يخلع كل مظاهر الحضارة مع الكرافت التي يجبر على ارتدائها!"، وكتب عن عمر شهريار مقالًا بعنوان (الانتماء للماضي في "باعيش عجوز وباموت صبي")، بالإضافة إلى مجموعة من القصائد الحديثة للشاعر بعنوان "دار مين دي؟".تضمن ملف "رأي" مقالتان: الازدواجية اللغوية وازمة اللغة العربية للدكتور خالد طلعت، وتأملات في الخيال العلمي، على حواشي الجائحة للدكتور فيصل الأحمر (من الجزائر). وفي ملف "شخصيات" مقال للدكتور عصام الدين عارف فتوح عن صالون ميّ زيادة. وتضمن ملف "كتب" مقالتان: لعبة الضمائر والإيهام بالذات.. للدكتورة ناهد راحيل، وسيميائية الأنساق الصوفية والتجليات العرفانية لأمجد مجدوب رشيد (من المغرب). وفي "نص ونقد" مقال ناجح المعموري (من العراق) عن قصيدة (نبع يتدفق) للشاعر العراقي الراحل "جعفر هجول".يذكر أن هيئة تحرير مجلة ميريتالثقافية تتكون من: سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، إسلام يونس المنفذ الفني، والماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد اللباد.جاءت لوحة الغلاف والرسوم الداخلية المصاحبة لمواد باب "إبداع ومبدعون" للفنان السوري اللبناني سمعان خوام المولود عام 1975، والرسوم المصاحبة لمواد باب "نون النسوة" للفنانة المصرية شلبية إبراهيم المولودة عام 1944، بينما الصور الفوتوغرافية في بدايات الأبواب وفي ظهر الغلاف للفوتوغرافي المصري محمود عبد الرازق المولود عام 1980.