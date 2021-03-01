ضبط شخص بحوزته سلاح ناري ومخدرات في السلام.. وقرار جديد ضده

قررقاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطل، ضبط بحوزته سلاح ناري و6 كيلو من مخدر «الحشيش»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.كانت النيابة كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.وتعود أحداث الواقعة، إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم، حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا سيارة ملك شقيقته وبحوزته «فرد خرطوش - 11 طلقة من ذات العيار - كمية من الحشيش المخدروزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول».وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته، والسلاح الناري لحماية تجارته، لافتًا إلى تحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، جارٍ تحديده وضبطه.