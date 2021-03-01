وكيل «تعليم الإسكندرية» يتفقد لجان الامتحانات: لم نتلق أي شكاوى

أجرى الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، جولة تفقدية صباح اليوم الإثنين، لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20212020، بإدارة المتنزه التعليمية.وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن تلاميذ الصف الخامس الابتدائي أدوا الامتحان الموحد لجميع المواد الدراسية، كما أدى طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني بجميع النوعيات الامتحانات وفق الجداول المعلنة.وبدأت الجولة بزيارة مدرسة الشهيد صلاح الدين الدسوقي الرسمية لغات، والتي يؤدى فيها 256 طالبًا الامتحانات في 16 لجنة فرعية، مؤكدًا أنه لم يتلقى أية شكاوى من الطلاب، كما تابع مدرسة العقيد على المصري الابتدائية المشتركة والتي يؤدي فيها 317 طالبًا الامتحانات في 21 لجنة فرعية، مشددا على ضرورة توافر دليل اللجان بمكان واضح تيسيرا على الطلاب.كما تفقد " محمد" مدرسة السيدة نفيسة الابتدائية الرسمية لغات، حيث يؤدى فيها 250 طالبًا الامتحانات في 18 لجنة فرعية، وتابع محاضر فتح أوراق الأسئلة والإجابة والسجلات، مؤكدا على الالتزام الكامل بتنفيذ كافة اللوائح والقواعد المنظمة لسير الامتحانات ومواجهة الغش وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، والتعاون والتنسيق بين التربية والتعليم، والصحة، والوحدات المحلية لتأمين الامتحانات وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير قبل بدء اللجان وفور انتهاء اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس بالإضافة لتوفير حجرة إسعافات أولية ويتوافر بها طبيب وحجرة عزل بكل مدرسة.ولفت إلى أن امتحان الصف الأول الثانوي بدأ في تمام الساعة العاشرة، وقد بدأ دخول الطلبة على المنصة وتتم متابعة الامتحان من خلال غرفة العمليات بالمديرة، مضيفًا أن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الامتحانات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها على الفور، كما اكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب والعاملين.