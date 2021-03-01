رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة تراجع المساحة المزروعة بالقمح خلال 2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:48 ص
المساحة المزروعة
المساحة المزروعة بالقمح
محمد إبراهيم
طباعة
نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تراجع المساحة المزروعة من القمح خلال العام الحالي 2021.

وقال المركز في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي 2021، مُوضحةً أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.418 مليون فدان خلال الموسم الحالي لعام 2021، مقارنة بـ 3.402 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2020، وذلك بزيادة قدرها 16 ألف فدان.

وأشارت إلى سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكًا للمياه، وأعلى في الإنتاجية، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي.

وفي إطار حرص الدولة على زيادة إنتاجية محصول القمح، تم توفير جميع التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات لصرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

كما تم إنشاء الصوامع الحديثة التي أسهمت في تقليل نسبة الفاقد، فضلًا عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 1-3-2021

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

الصور

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

image description

صور امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبوتيج الزراعي

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

الأكثر قراءة

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2021

ميريت الثقافية تفتح ملف «التطبيع بين فروض السياسة وضغوط الشعوب»

تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»