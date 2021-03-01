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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:02 ص
امتحانات
امتحانات
ريم محمود
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رد محسن عبد العزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات على استفسار بجروب "محبى د. طارق شوقى" ائتلاف معلمى مصر على سؤال: "إذا قام بعض الطلبة بتشغيل الموبايل نقطة اتصال وربط التابلت به، واشتغل الامتحان فما موقفهم ؟".

ورد محسن على هذا الأمر قائلا: "لا مانع من استخدام أي شريحة بيانات أخرى على التابلت حسب قوة الشبكة بالمنطقة، ولكن في هذه الحالة التكلفة يتحملها ولي الأمر، دون الحاجة إلى استخدام موبايل آخر كنقطة اتصال... حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية حال دخول اللجنة بالموبايل".

ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا داخل المدارس على التابلت.

وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

وتُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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