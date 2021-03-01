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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهم بسرقة المنازل بـ«كسر الباب» في شبرا

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:47 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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قررت نيابة شبرا الجزئية، حبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بأسلوب "كسرالباب"، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (2 جهاز لاب توب) مجهول المصدر، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

واعترف المتهم بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية"، صاحب مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذالإجراءات القانونية تجاه المتهم.

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