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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:47 ص
إزالة التعديات
إزالة التعديات
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( حوش عيسى - ايتاى البارود - بدر - دمنهور) عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 662 م2 عبارة عن إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 342 متر بحوش عيسى عبارة عن أسوار طولية وأرضية بالطوب الأبيض، وإزالة فورية لبناء مخالف بالطوب الأبيض على مساحة 120 متر بقرية صفط الحرية بايتاي البارود.

كما تم إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص بمساحة 100 م، داخل الحيز العمراني بنطاق وحدة عمر مكرم بمركز بدر، وتنفيذ قرار إيقاف أعمال مخالفة وفك الشدة الخشبية وإزالة الأعمدة بمساحة 100 م2 بقرية بنى موسى بدمنهور.

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