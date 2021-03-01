رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أنجلينا جولي.. مصدر إلهام الموضة لأحد أفراد العائلة البريطانية

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:45 ص
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
شيماء دهب
طباعة
تعتبر أنجلينا جولي هي واحدة من أكثر مشاهير هوليوود تألقًا، وهي مصدر إلهام الموضة لإحدى عائلات الملكية البريطانية.

وأشاد الكثيرون بأنجلينا جولي لاختياراتها في الموضة، حيث كانت دائما ترتدي أفضل ما لديها، وهي تبدو رائعة حتى في الزي غير الرسمي.

ووفقًا لموقع micky نجد أن أنجلينا جولي هي مصدر إلهام أزياء الكونتيسة ويسيكس وهي صوفي واحدة من أكثر الشخصيات الملكية إثارة للإعجاب من حيث الذكاء والجمال والموضة، في 23 فبراير، قدّمت صوفي جائزة الملكة إليزابيث الثانية للتصميم البريطاني إلى بريا أهلواليا، وتحدثت عن إلهامها في الموضة ومن بينها أنجلينا جولي.

عندما تم سؤال صوفي عن أزياءها الخاصة، قالت إنها تطورت بمرور الوقت بالنسبة لها، إنها كلاسيكية بشكل معقول.

في غضون ذلك، أشادت أهلواليا بأزياء الملكة إليزابيث الثانية، حتى أنها وصفت جلالة الملكة بأنها "أيقونة الموضة".

وكانت قد أمضت جولي فترة الإغلاق مع أطفالها في منزلها في لوس أنجلوس. تعيش في قصر بالقرب من زوجها السابق براد بيت. يلتقي الأطفال مع والدهم من وقت لآخر بينما تقوم جولي وبيت بفرز معركة الطلاق والحضانة.

موضوعات متعلقة

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

الصور

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

image description

صور امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبوتيج الزراعي

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

الأكثر قراءة

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2021

ميريت الثقافية تفتح ملف «التطبيع بين فروض السياسة وضغوط الشعوب»

تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»