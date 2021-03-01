أنجلينا جولي.. مصدر إلهام الموضة لأحد أفراد العائلة البريطانية

تعتبر أنجلينا جولي هي واحدة من أكثر مشاهير هوليوود تألقًا، وهي مصدر إلهام الموضة لإحدى عائلات الملكية البريطانية.وأشاد الكثيرون بأنجلينا جولي لاختياراتها في الموضة، حيث كانت دائما ترتدي أفضل ما لديها، وهي تبدو رائعة حتى في الزي غير الرسمي.ووفقًا لموقع micky نجد أن أنجلينا جولي هي مصدر إلهام أزياء الكونتيسة ويسيكس وهي صوفي واحدة من أكثر الشخصيات الملكية إثارة للإعجاب من حيث الذكاء والجمال والموضة، في 23 فبراير، قدّمت صوفي جائزة الملكة إليزابيث الثانية للتصميم البريطاني إلى بريا أهلواليا، وتحدثت عن إلهامها في الموضة ومن بينها أنجلينا جولي.عندما تم سؤال صوفي عن أزياءها الخاصة، قالت إنها تطورت بمرور الوقت بالنسبة لها، إنها كلاسيكية بشكل معقول.في غضون ذلك، أشادت أهلواليا بأزياء الملكة إليزابيث الثانية، حتى أنها وصفت جلالة الملكة بأنها "أيقونة الموضة".وكانت قد أمضت جولي فترة الإغلاق مع أطفالها في منزلها في لوس أنجلوس. تعيش في قصر بالقرب من زوجها السابق براد بيت. يلتقي الأطفال مع والدهم من وقت لآخر بينما تقوم جولي وبيت بفرز معركة الطلاق والحضانة.