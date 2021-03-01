18.1 % زيادة في متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء، أن نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح بلغت 40.3٪ عام 2019، وبلغ متوسط نصيب الفرد 153.3 كجم مقـابل 155.2 كجم عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 1.2٪.كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الأرز 76.2% عام 2019، وبلغ متوسط نصيب الفـرد 26.7 كجم مقابل 36.8 كجم عام 2018، بانخفاض بلغت نسبته 27.4٪.وسجلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات 105.5%عام 2019، وقدر متوسط نصيب الفرد 77.5 كجم مقـابل 77.1 كجم عـام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 0.5٪.وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الفاكهة 99.0٪ عام 2019 ومتوسط نصيب الفرد 62.9 كجم مقابل 62.7 كجم عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 0.3٪.كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 55.0 % عام 2019، ومتوسط نصيب الفرد 7.2 كجم مقابل 13.0 كجم عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 44.6٪ لانخفاض الإنتاج بنسبة 36.7%.وسجلت نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن والطيور 96.4٪ عام 2019 ومتوسط نصيب الفرد 13.7 كجم مـقـابـل 11.6 كجم عام 2018، بزيادة بلغت نسبته 18.1٪ لزيادة الإنتاج بنسبة 20.9٪.