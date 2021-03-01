محافظ مطروح يتابع انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي (فيديو)

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، لجان مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة، لمتابعة سير العملية الامتحانية للصف الأول الثانوي.وتأكد محافظ مطروح خلال جولته في اللجان الامتحانية من قيام الطالبات بالدخول على المنصات الإلكترونية لأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسط إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.وتوافدت طالبات الصف الأول الثانوي بمطروح على مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة، لأداء الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.ورصدت "الدستور" الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتبعتها المدرسة لمكافحة فيروس كورونا، حيث تم قياس درجات الحرارة للطالبات قبل دخولهم اللجان لأداء الامتحانات بالإضافة إلى ارتداء الكمامات.ووضعت محافظة مطروح خطة شاملة متكاملة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا وتجهيز اللجان الامتحانية وتقليل الكثافة الطلابية، بما لا يزيد عن 14 طالبا في اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.