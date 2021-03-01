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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:38 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من حالة الترقب لما ستسفر عنه أداء أسواق المال العالمية، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية، فيما تراجعت نظيرتها الثانوية.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 11588 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2340 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14216 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 4434 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 2330 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3366 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الدلتا للسكر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 100 ألف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 76507 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 68504 سهم.

في سياق آخر أعلن البنك التجاري الدولي، تحقيق صافي ربح بلغ 10.23 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 11.8 مليار جنيه في 2019، بدون الحقوق غير المسيطرة، بنسبة انخفاض 13.24%، وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال 2020 إلى 25.17 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 21.57 مليار جنيه في العام الماضي.

كما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، نتائجها المالية لعام 2020، وحققت خسائر بلغت 132.42 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 91.50 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو في الخسائر 45%، وارتفعت إيرادات الشركة إلى 276.71 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 233.4 مليون جنيه في 2019.

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