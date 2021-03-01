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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة موقف المشروعات الطبية في شمال وجنوب سيناء

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:34 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في محافظتي شمال وجنوب سيناء، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهذه المنطقة الغالية، ومتابعة لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية فى مختلف القطاعات على أرض سيناء.

وأكد رئيس الوزراء استمرار المتابعة للجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ خطة تنمية شبه جزيرة سيناء فى كافة القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، لافتا إلى ما تتضمنه تلك الخطة من تنفيذ للعديد من مشروعات التطوير والإنشاء للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، سعيًا لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالينا بالمحافظتين.

من جهتها أشارت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، خلال تقرير قدمته إلى رئيس الوزراء، إلى أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق محافظة شمال سيناء، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى العريش العام، وما تضمنته من تطوير لمختلف أقسام المستشفى، موضحة أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من أعمال التطوير، والتي تتضمن إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بسعة 60 ماكينة، وعدد 7 أسرة عناية مركزة، فقد تم الانتهاء من إعداد مستندات الطرح، وفي انتظار العروض الفنية والمالية الخاصة بهذا الشأن لبدء التنفيذ.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى الموقف الخاص بالوحدات الصحية بنطاق محافظة شمال سيناء، منوهة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء وحدة الجوفة الصحية، ويجري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتطوير عدد من الوحدات الصحية، من بينها وحدات الجفجافة، والجدي، ووادي العمرو بمركز الحسنة، ووحدة البرث بمركز رفح، ووحدات الطويل، وعاطف السادات، والسكاسكة، بمركز العريش، إلى جانب وحدتي التلول، ورابعة، بمركز بئر العبد.

وحول المشروعات الخاصة بمحافظة جنوب سيناء، أشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأعمال تطوير وإنشاء مستشفى أبو رديس المركزي، وأنه يجري تطوير مستشفيات طابا المركزى، وسانت كاترين المركزى، ورأس سدر، إلى جانب إنشاء مستشفى الطور التعليمي، مضيفة أن هناك عددا من المشروعات الجاري استكمال الإجراءات الخاصة بإنشائها، ومنها مستشفى دهب المركزي بسعة 46 سريرا، ونويبع المركزي بسعة 33 سريرا، ومستشفى الفيروز بسعة 22 سريرا.

وأضافت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالوحدات الصحية في نطاق محافظة جنوب سيناء، فقد تم الانتهاء من وحدة زهراء الطور الصحية، بمركز الطور، وكذا وحدة وادي فيران بمركز أبو رديس، لافتة إلى أنه يجري الانتهاء من أعمال تنفيذ عدد من الوحدات والمراكز الصحية على مستوى المحافظة، ومنها وحدة وادي مندر، ومركزى الرويسات، وحضري بمركز شرم الشيخ، وكذا مركز صحي أبو زنيمة، ووحدة وادي تال، بمركز أبو زنيمة، هذا بالإضافة إلى الوحدة الصحية بدهب، مشيرة إلى أن هناك العديد من تلك الوحدات والمراكز الصحية المقرر دخولها الخدمة قريبًا، بما يسهم في التوسع في الخدمات الصحية المقدمة من خلال هذه الوحدات والمراكز.

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