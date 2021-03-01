عاطف مغاورى يتقدم بتعديل على قانون «التأمين الصحي الشامل»

أعلن عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادي بحزب التجمع، أنه سيتقدم بتعديل تشريعي على قانون التأمين الصحي الشامل ليشمل جميع المصريين، موضحًا أنه فوجئ خلال قراءته للقانون أن به مادة تنص على أن الموظف المحال للتقاعد إذا لم يقر برغبته في الاشتراك بالتأمين الصحي أثناء خروجه للمعاش لا يحق له الاشتراك به.وأكد "مغاوري" في تصريحات لـ"الدستور" أن هذه المادة متناقضة مع فلسفة القانون وسياسة الدولة الرامية لتطبيق القانون بشتى ربوع مصر ولجميع المواطنين على حد سواء، فيما يمكن أن يكون المحال للتقاعد لم يبد رغبته في الاشتراك بالتأمين الصحي ربما دون قصد.وبدأ تفعيل قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 بمحافظة بورسعيد، ثم عدد آخر من المحافظات على أن يشمل كل محافظات الجمهورية في مراحل تطبيقه الـ"6" على مدى 10 أعوام.