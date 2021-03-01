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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان يلتقي رئيس مجلس المصالحة الوطنية في كابول

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:26 ص
جريدة الدستور
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بحث المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد اليوم الإثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في كابول عبد الله عبد الله اتفاق الدوحة للسلام من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، وتسريع عملية السلام.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية -عن البيان الصادر عن مكتب عبد الله قوله- إن المسئولين ناقشا محادثات السلام ومراجعة اتفاق السلام من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، وتسريع عملية السلام، إضافة إلى الجولة الثانية من المحادثات بين الأفغان، والحد من العنف، وسبل دفع محادثات السلام، وتحقيق السلام الدائم في أفغانستان.

وتعد زيارة خليل زاد إلى كابول ودول إقليمية أخرى هي الأولى له منذ تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منصبه.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في بيان لها في وقت سابق أن خليل زاد وفريقه سيتوجهون إلى عدة دول؛ لمناقشة عملية السلام الأفغانية، موضحة أن خليل زاد سيستأنف المناقشات بشأن المضي قدما مع الجمهورية الإسلامية والقادة الأفغان وممثلي حركة "طالبان" ودول المنطقة الذين يخدم مصلحتهم على أفضل وجه تحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة ووقف دائم وشامل لإطلاق النار.

يشار إلى أن قبل نحو أسبوع، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع عبد الله وقال إن الولايات المتحدة تدعم التسوية السياسية الدائمة ووقف إطلاق النار الدائم والشامل في أفغانستان، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكين وعبد الله ناقشا أيضا مراجعة الولايات المتحدة لاستراتيجيتها في أفغانستان.

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