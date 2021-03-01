332 إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الإثنين تسجيل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 248 ألفا و38 شخصا.وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني- أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 24 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10 آلاف و191 وفاة.وأضافت الوزارة أن 204 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها ليصل إجمالي المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي إلى 205 آلاف و545 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 31 ألفا و302 منهم 4744 مريضًا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 394 في وحدات العناية المركزة.