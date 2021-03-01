قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل واقتادتهم لجهة غير معلومة، وذلك بعد مداهمة منازل السبعة وتفتيشها وتخريب محتوياتها.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال نفذت عددا من المداهمات، واقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأعاقت حركة المواطنين وفتشت مركباتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.