باكستان: نجاح الصين في القضاء على الفقر المدقع درس للدول النامية

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الرئيس الصيني شي جين بينج، على إعلان الصين القضاء على الفقر المدقع.وقال خان - في تغريدتين نشرتهما قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين - "أود أن أهنئ الرئيس شي جين بينج والحكومة الصينية على الإنجاز الكبير المتمثل في القضاء على الفقر المدقع في بلادهم"، مضيفا " أن نجاح الصين درس للدول النامية مثل باكستان... ومن خلال التصميم والالتزام يمكننا أن نحقق الشيء ذاته لشعبنا".وكان الرئيس الصيني قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده انتصرت بشكل كامل على الفقر المدقع، مشيرا إلى أنها استثمرت في مكافحة الفقر على مدار السنوات الثماني الماضية ما يعادل نحو 246 مليار دولار.