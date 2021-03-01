اللجان النوعية بمجلس النواب تعقد عدة اجتماعات اليوم

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب، عدة اجتماعات اليوم الإثنين، حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحساب الختامي لموازنة كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية 2019-2020، كما يبحث الاجتماع موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018-2019.وتشهد لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم، استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.وتناقش لجنة الشئون العربية خطة وزارة التجارة والصناعة، للاستفادة من الخامات الأولية في مصر والدول العربية، وتعظيم الاستفادة من قيمتها المضافة.