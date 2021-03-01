اعتماد نتيجة مسابقة ريادة الأعمال الأولى بجامعة أسوان

اعتمد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان نتيجة مسابقة ريادة الأعمال لطلاب جامعة أسوان، والتي تم الإعلان عنها في يناير 2021 عن طريق نادي ريادة الأعمال بالجامعة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.وأجريت المسابقة تحت عنوان "طلاب جامعة أسوان رواد أعمال متميزون" تحت إشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.وأوضح الدكتور أبوالحسن الشاذلي أحمد يونس، مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة أسوان، أن تقدم للمشاركة 24 متسابق فردي و13 فربق باجمالي 34 متسابق داخل الفرق، وإجمالي عام للمتسابقين 58 متسابقا بعد المرحلة الأولى للتقييم، ليصبح عدد المتقدمين للمسابقة بعد استبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط 16 متسابقا فرديا و13 فريقا بإجمالي 34 متسابقا داخل الفرق، وإجمالي عام للمتسابقين 50 متسابقًا.وتابع أنه خلال التصفيات النصف نهائية أصبح العدد النهائي للمتسابقين الجاهز لدخول المنافسة 6 متسابق فردي و9 فرق بإجمالى 25 متسابقًا داخل الفرق وإجمالي عام للمتسابقين 31 متسابقًا.وتمت التصفيات النهائية للمسابقة من خلال إجتماع لجنة التحكيم المشكلة بموافقة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، وتمت المفاضلة بين المشروعات المقدمة في فرعي المسابقة وشارك في التحكيم خبراء من داخل الجامعة وخارجها بتطبيق معايير موحدة حيث كانت النتيجة كالتالي:(أ) مسابقة الأفراد تضمنت المراكز التالية:المركز الأول مصنع تصنيع أجهزة تقطير الزيوت الطبيعية والعطرية يعمل بالطاقة الشمسية.والمركز الثاني جهاز التنفس الصناعي المُعدل.EFHA. Vent(ب) مسابقة الفرق وتضمنت:المركز الأول تصنيع أعلاف الأسماك من مخلفات تصنيع الأسماك.والمركز الثاني Azo feed أزو فيد.والمركز الثالث عمل ابلكيشن تعليمي للاطفال التوحد.وفى سياق متصل أشار الدكتور محمد جابر عباس، منسق ريادة الأعمال بجامعة أسوان إلى أن الجوائز تتضمن فترة احتضان وتأهيل للمشروعات الفائزة للمشاركة في دوري ريادة الاعمال للجامعات المصرية علي مستوي الجمهورية وجوائز مالية تشجيعية لعدد 14 طالب من طلاب جامعة أسوان.