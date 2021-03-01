المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل توصيل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات، والحبس سنة لقيادة مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام في الدرب الأحمر.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.كشف أمر الإحالة قيام المتهم الأول «مصطفى.م.م»،، عامل توصيل، بإحراز بحيازة بقصد الاتجار مواد مخدرة مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادة المتهم الأول مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن.