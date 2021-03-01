توقعات الفلك لبرج العذراء.. تحقيق حلمك وحجر أساس مشروع جديد

توقعات برج العذراء عمليا





توقعات برج العذراء عاطفيا



توقعات برج العذراء صحيا



تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم ولكن القليل منا يعرفها، حيث أن لكل برج توقعاته الخاصة بها، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات شهر إله الحرب، مارس.وسمي مارس بشهر "إله الحرب" لدى الروم، حيث يبدأ مارس (في علم التنجيم) عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل، وفلكيا، عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهي في برج الحوت.ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج العذراء:لبعض يسعي إلى الوصول إلى القمة والنجاح من أجل جني المال، وسوف تعود المياة إلى مجاريها، والبعض سيكون لديه عتبة عمل أو شراكة بعمل جديد، وسوف تضع أول حجر أساس لمشروع، ولديك عتبة جديدة أنت والشريك أيضا.توقعات الفلك لبرج العذراء، رجوع للحبيب، وتشعر بالراحة والاطمئنانتوقعات الفلك لبرج العذراء، آلام بالمعدة والعظم.