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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الأمم المتحدة تُطالب الدول المانحة بتخصيص 3.85 مليار دولار لمساعدة اليمن
الإثنين 01/مارس/2021 - 10:14 ص
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