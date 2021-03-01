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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

توقعات الفلك لبرج العقرب.. يتمتع بصحة جيدة وتقدم في العمل

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:12 ص
برج العقرب
برج العقرب
هويدا سعيد
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تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم ولكن القليل منا يعرفها، ولكل برج توقعاته الخاصة بها، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات شهر مارس، أو شهر إله الحرب لدى الروم، حيث يبدأ مارس (في علم التنجيم) عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل، وفلكيا عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهي في برج الحوت.

ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج العقرب:

- عمليا

سوف تهتم بعملك من النصف الثاني بالشهر، وتمارس الرياضة وتتقدم بالعمل عن السنين الماضية التي تعطلت بها.


- صحيًا

على الصعيد الصحي الوضع جيدا جدا ولكن يوجد تلف بالشعر.

- عاطفيًا

بالنسبة للجانب العاطفي تعيش فترة سعيدة وعلاقة قويه جدا مع الشريك.

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