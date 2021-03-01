توقعات الفلك لبرج الميزان.. ستجني المال الكثير

توقعات برج الميزان عمليا



توقعات برج الميزان عاطفيا



توقعات برج الميزان صحيا



تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم ولكن القليل منا يعرفها، حيث إن لكل برج توقعاته الخاصة بها، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات شهر إله الحرب، شهر مارس سمي بإله الحرب لدى الروم، حيث يبدأ مارس (في علم التنجيم) عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل، وفلكيا، عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهي في برج الحوت.ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج الميزان:عزيزى هذا شهر المال بالنسبة لك، وسوف تجني مال وفير ولديك معارف قوية جدا تجني ثمار تعبك، سوف تجلب بعض الأدوات المنزلية لا ابنتك أو بيتك.توقعات الفلك لبرج الميزان، رجوع للحبيب إذا كانت بانفصال ولكن البعض يرسم علاقه بالزواج خلال شهر.توقعات الفلك لبرج الميزان تشعر بالقلق والألم بالظهر والقدم.