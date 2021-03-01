158 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرمينيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية، 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 172 ألفا و216 إصابة.وأوضحت الوزارة -وفقا لوكالة «أركا نيوز» الأرمينية اليوم الإثنين- أن هناك 117 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 163 ألفًا و511 شخصًا.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3195 وفاة، بينها 817 حالة توفيت لإصابتهم بأمراض أخرى.