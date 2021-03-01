رغم ارتفاع معدلات الفقر بتركيا.. حليف أردوغان يُنفذ صالة بلياردو بـ 10 ملايين ليرة

كشف الكاتب الصحفي بجريدة «سوزجو» التركية، دنيو أيهان، أن رئيس بلدية جولباشي عن حزب الحركة القومية، رمضان شيمشك، نظم حفلًا لوضع حجر الأساس لصالة البلياردو، من أموال الشعب، حيث بلغت تكلفة الصالة نحو 10 ملايين ليرة.كما احتفل بإنجازه قائلًا إن «البلياردو يعد واحدًا من أكثر الرياضات شعبية في بلدنا، قريبًا ستقام بطولات العالم والبطولات الأوروبية في مقاطعتنا».وفي 4 نوفمبر الماضي وقعت المقاطعة عقد إنشاء صالة البلياردو بقيمة 9 ملايين و750 ليرة، على أن تتضمن الصالة قاعات للدورات التدريبية، ومطبخ وكافيتريا، وغرفة ملابس اللاعبين، وصالة استراحة، وقاعات اجتماعات وموقف سيارات.جدير بالذكر أن الحركة القومية هو حليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.يذكر أن أصدر اتحاد النقابات العمالية، تقرير فبراير الخاص بـ"مسح خط الجوع والفقر"، والذي يُجرى كل شهر للكشف عن الظروف المعيشية للموظفين وتأثيرات تغير الأسعار على ميزانيات العائلات.وأظهر التقرير الذي نقلته صحيفة "بيانت" التركية، أن "حد الجوع"- الذي يُعرَّف على أنه الحد الأدنى من الإنفاق على الغذاء لنظام غذائي صحي وكافٍ ومتوازن- قد ارتفع في فبراير الجاري إلى 2719 ليرة (365 دولارًا أمريكيًا)، بالنسبة لأسرة مكونة من أربعة أفراد تعيش في العاصمة أنقرة، أي بزيادة تبلغ 2.53٪ مقارنة بالشهر السابق.