توقعات الفلك لبرج القوس.. ترقية جديدة وصحة جيدة

توقعات برج القوس عمليا



تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم ولكن القليل منا يعرفها، حيث أن لكل برج توقعاته الخاصة بها، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات شهر إله الحرب، مارس.وسمي مارس بشهر "إله الحرب" لدى الروم، حيث يبدأ مارس (في علم التنجيم) عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل، وفلكيا، عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهي في برج الحوت.ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج القوس:البعض لديه عمل جديد وسوف يربح المال الكثير، ويوفر كل احتياجات ويحدث له علاقة عاطفية جديدة بالعمل ويحب هذا الشخص ويعجب به، وتتسع علاقاتك وتتعدد الأعمال ويقوى عملك وتتحفز من أجل الحصول على ترقيةتوقعات برج القوس صحيًاتوقعات الفلك لبرج القوس سوف تتمتع بصحة جيدة خلال شهر مارس.توقعات برج القوس عاطفيًاتوقعات الفلك لبرج القوس رجوع للحبيب، وعلاقة ساحرة مليئة بالحب والعطاء.