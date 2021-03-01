حفلة تعذيب داخل مركز إدمان بالمريوطية.. إحالة 5 متهمين للجنايات

أحالت النيابة العامة، 5 متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بإدارة مركز إدمان بدون ترخيص وتعذيب الأطفال.وشهد ضابط بإدارة رعاية الأحداث بأنه عقب تلقيه معلومة من مصدره السري مفادها قيام المتهمين بإدارة الفيلا محل الواقعة كمنشأة طبية لعلاج مدمني المواد المخدرة بدون ترخيص من الجهة المختصة أجرى تحرياته السرية حول الواقعة التي توصلت إلى قيام المتهم المتوفی باستئجار الفيلا محل الواقعة من المتهم الخامس مقابل مبلغ وقدرة 25 ألف جنيه مع علم الأخير باتخاذها كمنشأة طبية من قبل المتهمين الذين قاموا بدورهم باحتجاز المجني عليهم رغما عنهم وتقييدهم باستخدام أدوات "حبال" مجبرين إياهم على القيام بأعمال قسرية كغسل الأواني وتنظيف المراحيض وحديقة الفيلا حال علمهم بكون اثنان من المجني عليهم أطفال لم يبلغ من العمر 18 عاما.كما أنهم زاولوا مهنة الطب البشري والعلاج النفسي دون ترخيص من الجهة المختصة مستخدمين في ذلك آلات وعدد وعقاقير طبية أدوية ومحاقن طبية بدون سبب مشروع فانتقل إلى تلك الفيلا وضبط المتهمين من الأول وحتى الثالث وآخر متوفي ومواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وبتفتيش الفيلا مسرح الواقعة ضبط عقاقير ومحاقن طبية تستخدم في أعمال المتهمين غير المشروعة.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجآت فى قضية تعذيب عدد من الأشخاص داخل مركز إدمان يديره مجموعة نصابين اعترف أحد الأشخاص والذى عانى من الإدمان أنه كان يتعاطي المواد المخدرة "الحشيش، الأستروكس" منذ عشر سنوات وعلى إثر ذلك اصطحبه والده للفيلا الخاصة بالمتهمين لمعالجته من حالة الإدمان مقابل مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه شهريا، حيث كان هناك برنامج علاجي متبع لحالته المرضية يشرف عليه المتهمان الأول والثاني وآخر متوفی، وعندما انتابته أعراض الانسحاب من المواد المخدرة اقتادوه لمكان آخر لاستكمال علاجه ثم عاد ثانية إلى الفيلا الخاصة بالمتهمين لاستكمال علاجه، محتجزين إياه على غير رغبته ومجبرين إياه على القيام بأعمال غسل الأطباق وتنظيف الأرضية وحديقة الفيلا محل علاجه رغما عنه مهددين إياه بالتعدي عليه بالضرب حال عدم امتثاله لأوامرهم.وباشرت نيابة العامة جنوب الجيزة تحقيقاتها فى الواقعة، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حجزوا المجني عليهم "أیمن. س. ع"،" محمود. ع. ع"، "كرم. أ. م"، "محمد. ي. ع "، "عمر. ح. م"، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصح فيها القوانين واللوائح، وصاحب ذلك تعذيب المجني عليهم سالفي الذكر بالتعذيبات البدنية، وذلك بقيامهم باحتجاز سالفي الذكر بالفيلا الكائنة بمنطقة المريوطية بدائرة مركز البدرشين المستأجرة من المتهم الخامس والتي جهزوها بالتجهيزات اللازمة لمنع المجنى عليهم من حرية التنقل ومبارحة مسرح الجريمة خلال فترة حدوث الواقعة بالقوة والتهديد بتكبيل المجني عليهم بالحبال والتعدي عليهم بالإيذاء البدني إتماما لحجزهم.