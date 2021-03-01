أحمدي نجاد يلمح لمحاولة اغتيال تطاله قريبا بعد انتقاده للمرشد الإيراني

أعرب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، عن مخاوفه من تعرضه لمحاولة اغتيال خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتقاده العلني لبقاء المرشد الإيراني علي خامنئي في سدة الحكم منذ عام 1989، واتهامه للحكومة الإيرانية بالإسهام باحتقان الشارع عبر سياساتها الفاشلة.وأكد نجاد في مقطع الفيديو نشره أمس عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن النقاش حول الاغتيال قضية جادة وخطيرة، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.وأضاف: "نعم يمكن أن يغتالوني، ثم يشيعون جنازتي، ويقيمون مراسم العزاء، ويتهمون الآخرين باغتيالي".لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن الملفات الخاصة بالتهديدات والملاحقات التي تجري بحقه موجودة بأماكن قد لا يصل لها النظام، مبينًا أنه "وضع جميع التسجيلات والمعلومات الخاصة بمخطط اغتياله في عدة أماكن آمنة".