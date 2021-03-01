«الزراعة» و«الفاو» تنظمان دورة تدريبية لمكافحة دودة الحشد الخريفية

نظمت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة العمل التشاورية لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء، بمشاركة عدد من الخبراء في المنظمة الدولة وخبراء المبيدات في لجنة المبيدات برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، والمعاهد المعنية بمكافحة دودة الحشد الخريفية مثل معاهد وقاية النباتات والمحاصيل الحقلية.وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات والمنسق الوطني لمشروع الطوارئ المشترك مع «الفاو» ونقطة الاتصال الوطنية لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية، إن الورشة تعمل على جمع الآراء والتوصيات التي تمثل الأساس لوضع حزمة من التدابير بالإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية مع إتاحتها وضمان الاستدامة والسلامة والأمان والبعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لهذه التدابير للحد من انتشار الآفة والسيطرة عليها.وقال إنه سبق انعقاد هذه الورشة سلسلة من الاجتماعات بحضور مكتب منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في مصر، لوضع التصور المقترح وخريطة العمل للإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية، موضحا أن أهم السمات العامة لأنشطة مصر تحت مظلة الحراك العالمي، وهي إحدى الدول النموذجية الثمانية التي يطبق فيها المشروع وهي مصر والصين والفلبين وكينيا وملاوي والهند وبوركينا فاسو والكاميرون، وهناك دول تجريبية لنقل التجربة المصرية تضم السودان واليمن وموريتانيا.وأوضح المنسق الوطني لمشروع الطوارئ المشترك مع «الفاو» ونقطة الاتصال الوطنية لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية، أن أنشطة مصر في المشروع تشمل تعزيز آلية تنسيق وطنية من أجل التنفيذ الفعال لخطة عمل أجل الحراك العالمي وإنشاء فريق وطني وتصور جهات اتصال وطنية تقوم بوضع وتنفيذ تنفيذ خطة عمل لمدة سنتين تتفق مع خطة الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد واقتراح ميزانية سنوية، حيث تقدم «الفاو» تمويلا لذلك ووضع حزمة تدابير إقليمية متكاملة للإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية، مشيرا إلى تقديم بيان حقلي لممارسات الإدرة المتكاملة مع تنظيم مؤتمرات إرشادية إقليمية سنوية لتبادل المعارف مع البلدان التجريبية وإعداد خطاب اتفاق بين وزارة الزراعة ومنظمة «الفاو» لتنفيذ خطة العمل المقترحة من مصر.