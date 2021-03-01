وكيل «تعليم المنوفية»: الوزارة قسمت الوقت بين المحافظات للتخفيف على «السيستم»

قال أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم بدء امتحان الصف الأول الثانوي للغة الأجنبية الأولى ومادة الجغرافيا في موعده، صباح اليوم الاثنين، وقد قامت الوزارة بتقسيم الوقت بين المحافظات للتخفيف على "السيستم" لضمان جودته، وعدم انقطاعه.وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن مديرية أمنت على الكهرباء بجميع المدارس بالمحافظة، وتم التأكيد على الطلاب باستمرار التواجد حتى أداء الامتحان، ويتم متابعة جميع المدارس من خلال غرفة عمليات المديرية.ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم قسمت الوقت لأداء الامتحانات إلى قسمين، قسم يبدأ الساعة التاسعة والقسم الآخر الساعة العاشرة، ومحافظة المنوفية ستكون من قسم الساعة العاشرة وحدد وقت أداء اللغة الإنجليزية إبـ 75 دقيقة، والجغرافيا بـ 45 دقيقة.ويذكر أن 33707 طلاب بمحافظة المنوفية سوف يقومون بأداء الامتحان اليوم،وسط إجراءات احترازية مشددة، وسوف يتم حصر عدد من قام بأداء الامتحان في نهاية الفترة المحددة.