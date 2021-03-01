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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توافد طلاب الأول الثانوى لأداء الامتحانات بالإسكندرية (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:06 ص
امتحان اللغة الإنجليزية
امتحان اللغة الإنجليزية
هبه عويضه
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توافد طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الإسكندرية، على اللجان في ثاني أيام الامتحانات لأداء امتحان اللغة الإنجليزية، والجغرافيا.

وشهدت مدرسة هدى شعراوي الثانوية بنات، انتظام دخول طالبات الصف الأول الثانوي لأداء الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، من ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة للطالبات على بوابات المدرسة.

وأكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، على تشديد الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا.

وطمأن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية طلاب الفصل الأول الثانوي وأولياء أمورهم بشأن ما حدث بسبب بعض المشاكل التقنية، مؤكدا بأنه لن يضار أى طالب لم يخض الامتحان.

وأكد الشريف على أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بضرورة تهيئة المناخ المناسب والملائم الذى يسمح للطلاب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وسرعة إزالة أى سلبيات أو معوقات تعيق سير الامتحانات.

كما شدد على اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس والتأكيد على الطلاب بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم، وتمنى الشريف التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات.
توافد طلاب الأول الثانوى لأداء الامتحانات بالإسكندرية (فيديو)
توافد طلاب الأول الثانوى لأداء الامتحانات بالإسكندرية (فيديو)
توافد طلاب الأول الثانوى لأداء الامتحانات بالإسكندرية (فيديو)
توافد طلاب الأول الثانوى لأداء الامتحانات بالإسكندرية (فيديو)
توافد طلاب الأول الثانوى لأداء الامتحانات بالإسكندرية (فيديو)
توافد طلاب الأول الثانوى لأداء الامتحانات بالإسكندرية (فيديو)
توافد طلاب الأول الثانوى لأداء الامتحانات بالإسكندرية (فيديو)
توافد طلاب الأول الثانوى لأداء الامتحانات بالإسكندرية (فيديو)

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