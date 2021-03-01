«البنتاجون» يُكذب تركيا: لم نتجاهل طلبها بشأن منظومة «باتريوت»

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الكولونيل توماس كامبل، تجاهل بلاده طلب تركيا بشأن الحصول على منظومة الدفاع الصاروخي «باتريوت» ما اضطرها إلى اللجوء إلى منظومة «إس 400» الروسية.يأتي هذا في أعقاب تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار بشأن منظومة الباتريوت خلال الأيام الماضية، إذ أكد كامبل أن الولايات المتحدة عرضت على تركيا منظومة الباتريوت في عامي 2009 و2019 وشاركت في مناقصة تركيا لشراء منظومة دفاع صاروخي في عام 2013، موضحًا أن كل عرض تقدمت به الولايات المتحدة كان يتضمن مجموعة واسعة من الفرص فيما يخص الإنتاج والتطوير المشترك، غير أن تركيا رفضتهم جميعا، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي.وجدد كامبل دعوته للحكومة التركية بالتخلي عن منظومة الدفاع الروسية، وقال: «هذه المبيعات تذهب إيراداتها للروس وتمنحهم نفوذًا، تركيا حليف مهم بحلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة، لكن هذه القضية لا تتماشى مع مسؤوليات تركيا كحليف للولايات المتحدة والناتو».وقال كامبل إن منظومة «إس 400» ومنظومة «إس 300» الروسية منظومتين مختلفتان فمنظومة «إس 400» تشكل تهديدا أكبر من المنظومات الأخرى من حيث الخطر الذي تشكله تجاه حلف الناتو والولايات المتحدة.وأضاف كامبل أن شراء تركيا للمنظومة يتعارض مع تعهداتها بتقليل استخدامها للمعدات الروسية التي طرحتها خلال قمة الناتو في وارسو عام 2016، مفيدا أن منظومة «إس 400» لا تتوافق مع مقاتلات «إف 35»، وأن الولايات المتحدة أقصت تركيا من برنامج مقاتلات «إف 35» بسبب شرائها للمنظومة الروسية.