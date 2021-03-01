السلطات الألمانية تصادر أسلحة وذخائر بحوزة أحد الجنود

صادرت السلطات الألمانية أسلحة وذخائر لدى أحد جنود الجيش الألماني وألقت القبض عليه مؤقتا.و تم إيقاف الجندي، اليوم الإثنين، من قبل وحدة من القوات الخاصة أمس الأحد، وتحقق السلطات مع الجندي للاشتباه في تهمة إثارة الفتن وحيازة أسلحة ومتفجرات بصورة غير مشروعة والتسبب في إصابات جسدية خطيرة.وضبطت الشرطة مسدسات، وبنادق، وذخيرة، وقنبلة يدوية، ومواد متفجرة لدى الجندي، الذي يخدم في القوات البرية في أحد مواقع الجيش بولاية بادن-فورتمبرج.