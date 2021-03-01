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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«هيرميس السعودية» تعلن إتمام الطرح العام الأولي لشركة «الخريف لتقنية المياه والطاقة» في سوق المال بـ 144 مليون دولار

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:32 ص
هيرميس
هيرميس
اكرم عمران
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أعلنت المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – اليوم الإثنين، عن تقديم قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب الخدمات الاستشارية في عملية الطرح العام لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية "تداول"، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 540 مليون ريال (144 مليون دولار أمريكي)، وقامت المجموعة بدور مدير الطرح وضامن التغطية في الصفقة.

وبدأ التداول اليوم على أسهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة وتم قيد السهم تحت كود بلومبرج " 2081 "، حيث قامت مجموعة الخريف ببيع 7.5 مليون سهم من أسهم الشركة، أو ما يمثل 30% من رأس مال الشركة، وذلك بسعر (72) ريال للسهم.

تعد شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخريف، والتي تأسست في المملكة العربية السعودية عام 1957 كشركة متخصصة في توفير المعدات الزراعية. وعكفت الشركة منذ نشأتها على تنويع أنشطتها والتوسع في مختلف المجالات بما في ذلك أنظمة الآلات والمعدات والنفط والمقاولات، علاوةً على الطباعة والورق، وذلك من خلال العديد من الشركات التابعة.

كما تم تأسيس شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عام 1991، وهي شركة رائدة في تشغيل وصيانة محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وتقديم الحلول المتكاملة للمياه في المملكة السعودية، ويصل عدد مشروعاتها إلى 54 مشروع في أنحاء المملكة.

وفي هذا السياق، أوضح محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن إتمام الطرح العام الأولي لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة يمثل تنفيذ لجزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز تواجدها في السوق السعودية عبر توظيف قدراتها الرائدة في ترتيب الاكتتابات وتقديم الخدمات الاستشارية.

وأكد فهمي على إيمانه بفرص النمو التي تحظى بها المملكة لتصبح مركزًا تجاريًا عالميًا خلال السنوات القادمة، ولاسيما بعد ترقية تصنيف السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشري MSCI وFTSE، مشيرًا إلى استعداد المجموعة المالية هيرميس لتحقيق أقصى استفادة من مقومات نمو السوق، خاصًة في ضوء إعدادها لإتمام العديد من الصفقات خلال العام الجاري.

ويمثل هذا الطرح آخرصفقة في سلسلة الصفقات الناجحة التي أتمتها المجموعة المالية هيرميس السعودية في المملكة، ومنها الطرح العام لشركة أرامكو خلال عام 2019، بالإضافة إلى صفقة الطرح العام لأسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية خلال العام الماضي.

ويحظى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة بحصة سوقية تبلغ 9% من الصفقات المنفذة بأسواق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال أول 9 أشهر من عام 2020، وفقا لتصنيفات مركز البيانات المالية Refinitiv، فضلًا عن نجاحه في احتلال صدارة ترتيب مستشاري صفقات أسواق المال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار الأربع سنوات الماضية.

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