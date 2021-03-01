"عرب نيوز": اضطراب كبير في العلاقات التركية الإيرانية قريبًا

قالت صحيفة "عرب نيوز" اليوم الإثنين، إن العلاقات التركية الإيرانية سوف تشهد اضطرابا كبيرا الفترة المقبلة، لاسيما وقد نشب الخلاف بين تركيا وإيران بشأن العمليات على الأراضي العراقية.يأتي هذا فيما تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وطهران بعد التصريح الأخير لسفير إيران في بغداد "إيراج مسجدي"، الذي كرر على معارضة التدخل العسكري التركي في العراق، وهي خطوة جديدة تسلط الضوء على التنافس الأوسع بين البلدين في المنطقة.وقال مسجدي يوم الأحد "على القوات التركية ألا تشكل تهديدا أو تنتهك الأراضي العراقية"، وتابع: "لا نقبل إطلاقا، سواء كانت تركيا أو أي دولة أخرى، التدخل في العراق عسكريا أو التقدم أو أن يكون لها وجود عسكري في العراق"، داعيا أنقرة إلى سحب قواتها من العراق واحترام الحدود الدولية.وقال: "يجب الحفاظ على أمن المنطقة العراقية من قبل القوات العراقية وقوات إقليم (كردستان) في منطقتهم"، يأتي هذا فيما نشرت تركيا عدة نقاط عسكرية في عمق الأراضي العراقية لعقود من الزمن للقضاء على وجود حزب العمال الكردستاني المحظور. وتقوم قواتها بعمليات جوية وبرية عبر الحدود، والتي زادت في السنوات الأخيرة.أثارت هذه العمليات في الآونة الأخيرة غضب بغداد بسبب انتهاكات إقليمية للقوات والطائرات التركية. لكن أنقرة واصلت الضربات الجوية في إقليم كردستان العراق لقتل أعضاء بارزين في حزب العمال الكردستاني.فشلت العملية التركية الأخيرة في 19 فبراير لإطلاق سراح 13 مواطنًا احتجزهم حزب العمال الكردستاني لسنوات عديدة في جبال جارا بشمال العراق، بينما اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بقتل السجناء خلال العملية، أكد حزب العمال الكردستاني أن تركيا قصفت بالصدفة الكهف الذي كان يحتجز فيه الأسرى.ونشرت الميليشيا العراقية المدعومة من إيران، وحدات الحشد الشعبي المعروفة أيضًا باسم الحشد الشعبي، ثلاثة ألوية في سنجار على طول الحدود السورية لمواجهة التحركات التركية في المنطقة.واستدعت أنقرة المبعوث الإيراني أمس الأحد بعد تصريحاته بشأن العمليات في العراق. وبحسب ما ورد قالت وزارة الخارجية التركية للسفير: "تتوقع أنقرة أن تدعم إيران حرب تركيا ضد الإرهاب، لا أن تعارضها".قال السفير التركي في العراق فاتح يلدز: "سيكون سفير إيران آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق".يأتي هذا فيما اعتقلت تركيا مؤخرًا المسؤول الإيراني محمد رضا ناصر زاده بتهمة قتل المعارض الإيراني مسعود مولاوي فاردانجاني، الذي قُتل في اسطنبول في نوفمبر 2019. هذه الخطوة أدت إلى زيادة توتر العلاقات بين تركيا وإيران.قال جاليب دالاي، زميل مشارك في تشاتام هاوس في لندن، لأراب نيوز: "العلاقات التركية الإيرانية ستصبح أكثر اضطرابًا".لا يزال العراق يمثل أهم دولة في الشرق الأوسط بالنسبة لإيران. وأضاف دالاي أن الوجود العسكري المتزايد والنفوذ السياسي لتركيا في شمال العراق يزعج إيران بشكل متزايد، في حين أن الحكومة المركزية العراقية لن ترحب بأي عملية تركية في سنجار.وفقًا لصمويل راماني، الأكاديمي والمحلل في جامعة أكسفورد، فإن العلاقات التركية الإيرانية متقلبة، حيث تتبع مراحل المنافسة والتعاون المتصاعدة بعضها البعض بسرعة.وقال راماني لعرب نيوز: "في الوقت الحالي، ندخل مرحلة من المنافسة الشديدة، حيث ترى تركيا تهديدًا أمنيًا متزايدًا من حزب العمال الكردستاني في العراق، في حين أن علاقة إيران بكردستان العراق لها لحظة إيجابية بعد مقتل القائد الإيراني الأكبر قاسم سليماني. العام الماضي."وأضاف أن تواصل تركيا الثنائي الموسع مع العراق يهدد تطلعات إيران للهيمنة، وأن إيران تحاول الاستفادة من السخط الكامن في بغداد من العمليات العسكرية التركية الموسعة التي تنتهك السيادة العراقية.بالنظر إلى حالة التوترات الأوسع، يتوقع راماني أن تستمر تركيا وإيران في شن حرب كلامية كلامية حول شرعية عمليات أنقرة المناهضة لحزب العمال الكردستاني وتدخل إيران في العراق، لكن الصراع المباشر بين القوات الإيرانية والتركية أو الحلفاء المحليين غير مرجح.