377 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، 377 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية من بينها 29 حالة وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 138 ألفا و675 حالة، تعافى منها 130 ألفا و834 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و208 حالات.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1344 حالة بعد تسجيل 3 حالات جديدة.