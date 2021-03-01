الهند توسع حملة التطعيم ضد كورونا

وسعت الهند حملتها للتطعيم ضد كورونا، اليوم الاثنين، لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، حيث تأمل في معالجة ارتفاع حالات الإصابة وكذلك "التردد بشأن اللقاح" بين الناس.وبدأت البلاد حملتها لتطعيم السكان البالغ تعدادهم 3ر1 مليار نسمة في 16 يناير في أكبر برنامج تطعيم في العالم.وخططت الهند لتطعيم 30 مليون شخص من العاملين في الصفوف الأمامية وفرق الرعاية الصحية في البداية، لكنها واجهت صعوبات، حيث تمكنت فقط من إعطاء 14.3 مليون جرعة حتى الآن.وتم فتح التسجيل للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما ويعانون من حالات مرضية متعددة صباح اليوم الاثنين على موقع إلكتروني وتطبيق حكوميين، ومن المقرر أن تبدأ التطعيمات بعد ظهر اليوم.