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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.. وكيفية تقديم الشكوى إلكترونيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:28 ص
منظومة الشكاوى الحكومية
منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
شيماء حسين
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حظى رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابع لمجلس الوزراء على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حيث نجح في حل 89% من إجمالي الشكاوى الواردة إليه منذ نشأته، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط المنظومة وخطوات تسجيل الشكاوى إلكترونيا وطرق تقديم الشكوى لمنظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء.

رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

أتاحت رئاسة مجلس الوزراء منظومة إلكترونية حكومية يمكن للمواطنين من خلاله تقديم الشكوى التي يعجزون عن حلها للحكومة وذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا حيث يمكن تقديم الشكاوى والاستغاثات والاستعلام عنها ومتابعة الإجراءات التي تمت بشأنها إلكترونيا نظرا لنجاح التجربة بنسبة 89% من إجمالي عدد الشكاوى المتقدمة حتى الآن منذ إنشاء هذه المنظومة منذ 3 سنوات خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي ظهر منذ أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وتفشي في باقي دول العالم وحصد أرواح قرابة 2 مليون مواطن.

خطوات تسجيل الاستغاثات إلكترونيا عبر منظومة الشكاوى الحكومية

يستطيع المواطنين الراغبين في تسجيل شكواهم لدى مؤسسة حكومية للعمل على إيجاد حلول لها إتباع الخطوات التالية :- 

تسجيل الدخول عبر بوابة منظومة الشكاوى الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة تسجيل شكوى جديدة من القائمة الرئيسية

تسجيل كافة بيانات الراغب في تقديم الشكوى كاملة ( الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، العنوان، الرقم القومي، ...)

الضغط على القطاع أو الخدمة التي يريد الشكوى منها 

كتابة الشكوى تفضيلا في الخانة المخصصة لذلك

كتابة النتائج المتوقعة لحل الشكوى والحلول البديلة إن وجدت

إضافة المستندات المطلوبة إن وجدت 

يمكن متابعة الإجراءات المتخذة حيال الشكوى عن طريق الرقم القومي لصاحبها المسجل مسبقا 

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تعرف على طرق تقديم الشكوى إلكترونية 

هناك عدة طرق لتقديم استغاثات المواطنين للحكومة للعمل على حلها منها تقديم الشكوى إلكترونية عن طريق رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتسجيل والبيانات المطلوبة أو تطبيق في خدمتك عبر الهاتف المحمول وكتابة الشكوى كاملة عقب إدخال البيانات المطلوبة للتأكد من جدية صاحب الشكوى أو عن طريق الرقم الساخن لمنظومة الشكاوى 16528 وتسجيل الشكوى بالتفصيل وبيانات مقدمها كاملة.

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