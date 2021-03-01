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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أولياء أمور طلاب مدرسة فاطمة الزهراء: «قلقنا جابنا برغم كورونا»

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:54 ص
طلاب مدرسة فاطمة
طلاب مدرسة فاطمة الزهراء
نور أيمن
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حرص أولياء الأمور على التواجد أمام مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، التابعة لمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة لمرافقة أبنائهم لتأدية امتحانات النصف الأول من عام 2021.

وقالت ريموندا فوزي لـ "الدستور" إن الأمهات صممن على الذهاب برفقة أبنائهن تخوفا عليهم من عدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية، بالتزامن مع تفشي وباء كورونا وزيادة الأعداد المصابة بفصل الشتاء، مضيفة أننم حرصن على التباعد بين بعضهن البعض أمام المدرسة، معلقة "مش هنحس بالأمان غير واحنا واقفين لهم قدام المدرسة حتى لو الوزير قرر منعنا".

من جهتها أوضحت "أم منة"، أنهن لم يستطعن تطبيق أي قرار يمنعهن من ملازمة أبنائهن للجان الامتحانات، حيث أنها عادة تربى عليها الأبناء منذ الصغر ولا يمكن لشيء منعهم، وتابعت "قلقنا اللي جابنا"، وأكدت أن قلقهن حيال أبنائهن بسبب نظام التابلت الجديد كان سببا في رئيسيا في ذهابهن لانتظار الأبناء أمام أبواب المدرسة.

وكانت المدرسة قد استقبلت الطلاب بمجموعة الإجراءات الاحترازية، ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم الطلاب والمراقبون بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقرر وزير التربية والتعليم اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021، بعد الإعلان عن طريقة الامتحانات وضوابطها، والمواصفات الجديدة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.

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