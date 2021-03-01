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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«قمة مصر للأفضل» تكرم وزيرة البيئة لجهودها في الإرتقاء بالاقتصاد

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:53 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في فعاليات الدورة السادسة لقمة "مصر للأفضل"، والتي نظمتها مؤسسة "أموال الغد" الاقتصادية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الوزراء هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من الشخصيات البارزة والقيادات التنفيذية للمؤسسات المصرفية.

وكرمت القمة الدكتورة ياسمين فؤاد كأحد الشخصيات النسائية الحكومية التي لها أعمال بارزة فى مجال خدمة العمل البيئى والارتقاء بالاقتصاد المصرى خلال عام 2020، خاصة فى ظل الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، خلال الاحتفال بالدورة السادسة لـ«قمة مصر للأفضل» التي أقيمت أمس.

وتضم قائمة المكرمين هذا العام لفيف من الوزراء والقيادات السياسية، والمسئولين ورؤساء المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين والعديد من دوائر المال والأعمال المحليين والاقليميين، كما تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية والمقيدة في البورصة، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري، والمتفوقين من رواد الأعمال والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، الذين تم أختيارهم وفقًا لعدد من البحوث والتصنيفات الدقيقة التى تم إجرائها.

وتسلط فعاليات القمة الضوء على دور المرأة المصرية في دعم الدولة وخطط الإصلاح الاقتصادي، من خلال طرح الأفكار والمقترحات التى تساهم فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وتعد نتائج القمة دليلًا على مدى نجاح ونفاذ الإجراءات التي تبنتها القيادة السياسية والحكومة خلال العام الماضي لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري فى ظل جائحة كورونا واستكمال خطوات الإصلاح الإقتصادى التى تنتهجها الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة.

وتعتبر «قمة مصر للأفضل»، أحد أبرز الفعاليات الكبرى التى تكرم سنويًا الناجحين فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وقد انطلقت أولى فعالياتها فى 2015 بمشاركة لفيف من الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية بكبرى المؤسسات العاملة فى مصر.

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