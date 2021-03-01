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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تنقل 3534 راكبا عبر 44 رحلة بمطار القاهرة اليوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:51 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدي
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تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 44 رحلة جوية بمعدل 32 رحلة دولية، و10 رحلات داخلية، ورحلتي شحن جوى، تنقل خلالها أكثر من 3534 راكبًا بمختلف الجنسيات.

وتسير الرحلات الدولية إلى كل من واشنطن، تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، جوبا، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، إربيل، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

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