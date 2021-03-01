نتنياهو يتهم إيران باستهداف سفينة إسرائيلية قبالة بحر عمان

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إيران باستهداف سفينة إسرائيلية قبالة بحر عمان.وأوضح نتنياهو، في التفاصيل عن الحادث، أن إيران مسؤولة بكل وضوح عن الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في الخليج يوم الجمعة الماضي.كما أضاف، وفقا لقناة العربية الإخبارية، أن الهجوم على السفينة هو عمل من صنع إيران، فهي العدو الأكبر لإسرائيل."لكنه شدد على أن قواته تضرب إيران في كل المنطقة، مضيفا: "لن يكون بيد الإيرانيين سلاح نووي، باتفاق أو بدون اتفاق، هذا ما قلته لصديقي الرئيس بايدن"!يأتي هذا بينما أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أمس أن إسرائيل تدرس ردًا على استهداف السفينة باعتباره تجاوزا إيرانيا للخطوط الحمراء بضرب هدف مدني.فيما رجحت تلك المصادر، بحسب العربية الاخبارية،، أن تكون الضربات التي استهدفت أمس مواقع في دمشق، جزءًا من الرد على استهداف السفينة.بدورها، أفادت مصادر إسرائيلية أخرى بأن إيران أرادت تمرير رسالة، لذلك استهدفت القسم العلوي من السفينة فقط، منعا لإغراقها أو إيقاع ضحايا في صفوف طاقمها.