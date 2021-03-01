البحرين: 300 ألف جرعة إضافية لتطعيم لكورونا خلال مارس

أعلنت مملكة البحرين أنه سيتم استخدام 300 ألف جرعة إضافية من التطعيم المضاد لفيروس كورونا خلال شهر مارس الجاري وفقًا لجدول التوزيع وكمية الطلبيات.وقال الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة البحريني -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين- إن هذه الخطوات تأتي ترجمة لجهود المملكة في إطار الحملة الوطنية للتطعيم، حيث سيتم تكثيف برنامج التطعيم خلال شهر مارس الجاري مع وصول جرعات التطعيم.وأوضح أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا قد وضع ضمن أولوياته المحافظة على سلامة وصحة المواطنين ووقايتهم من الفيروس عبر توسيع حملة التطعيم الشاملة لأخذ التطعيمات المضادة للفيروس، وتكثيف حملة التحصين لمواجهة الجائحة لذا فقد تم الإسراع بخطوات التنسيق لمضاعفة طلبات جرعات التطعيمات من أجل حملة تطعيم موسعة خلال شهر مارس الجاري، وفقًا لكميات الجرعات التي سيتم استلامها من الشركات المصنعة بحسب جدول التوزيع.