إجراءات احترازية مشددة بلجان امتحانات أولى ثانوي في الأقصر

يستأنف اليوم الإثنين، طلاب الصف الأول الثانوي في محافظة الأقصر، امتحانات الفصل الدراسي الأول، بآداء امتحان الجغرافيا واللغة الأجنبية الأولى.ويؤدي الطلاب امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا بحسب الجدول إلكترونيا، وفي المدارس على فترتين.وتم تنظيم دخول الطلاب عن طريق البوابات الإلكترونية المجهزة بأربعة رشاشات، والتأكد من ارتدائهم للكمامات وقياس درجة حرارتهم قبل دخول اللجان، مع مراعاة التباعد الاجتماعي داخلها، ومنع التواجد بالطرقات والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات.