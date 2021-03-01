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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

55 % نسبة تنفيذ 24888 وحدة في «سكن كل المصريين» بـ6 أكتوبر الجديدة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:48 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
محمد إبراهيم
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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نسبة تنفيذ 24888 وحدة سكنية (1037 عمارة) بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بلغت نحو 55%، مشيرًا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع تقدر بـ5.6 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي.

وفي بيان للوزارة، وجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، مسئولي جهاز المدينة بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها، لدفع العمل وإزالة أي عقبات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتوقيتات المحددة والمقدمة من الشركات المنفذة للانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

من جانبه قام المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بجولة تفقدية بمواقع عمارات مبادرة رئيس الجمهورية سكن لل المصريين بالمدينة يرافقه مسئولو الجهاز، ومدراء الشركات المنفذة وجهات الإشراف، حيث تفقدوا مواقع العمل بالمشروع بقطاعي (أ، ب) بمنطقة غرب أرض المطار.

وطالب المهندس وليد عبدالرحمن، مسئولي الشركات المنفذة بالالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ الأعمال بالمشروع، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق للعمارات حسب تنسيق الموقع.

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