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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعيين» تكرم زوجة الشهيد رامي حسنين بدورات «أكاديمية ناصر» (صور)

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:47 ص
زوجة الشهيد رامي
زوجة الشهيد رامي حسنين
عبدالناصرمحمد
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أعلن الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، اليوم الأحد، انطلاق دورات استراتيجية الامن القومي بنادي الزراعيين بالدقي، حيث تم اليوم افتتاح أولى دورات استراتيجية الأمن القومي والتي تحمل اسم «الشهيد رامي حسنين» لإدارة الأزمات والتفاوض بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، لتعميق الوعي بالأمن القومي المصري لدى جموع الزراعيين وأسرهم.

وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية اليوم، إنه تم على هامش فعاليات اليوم الأول لدورة أكاديمية ناصر العسكرية العليا تكريم زوجه الشهيد رامي حسنين ووالد المهندس الزراعي محمد حسنين، موضحا أن زوجة الشهيد "أحمد منسي" تشارك في الدورة كمتدربة، مشددا على أهمية الدورات لرفع الوعي وتدريب الشباب لتولي مواقع قيادية.

وأضاف نقيب الزراعيين، أنه تم الاتفاق على تنظيم دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا داخل قاعات نادي الزراعيين، موضحا أن دورات استراتيجيات الأمن القومي بالأكاديمية تستهدف التوعية بمخاطر حروب الأجيال واستهداف العقول والدعاية السوداء لتفتيت الأوطان.

وتابع، أن تنظيم هذه الدورات في أكاديمية ناصر العسكرية يعمل على ترسيخ قيم الانتماء وحب الأوطان لدى كل المشاركين فيها، بما يضمن سيادة روح الانتماء للدولة المصرية، موضحا أن إقامة مثل هذه الدورات في رحاب نقابة الزراعيين يعد نقلة نوعية تستهدف بناء المهندسين الزراعيين وأسرهم ثقافيا وفكريا وإبعادهم عن الفكر الهدام والمتطرف من أجل بناء مصر الجديدة.

واشار خليفة إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن خطة نقابة الزراعيين لتأهيل المهندسين الزراعيين لأعمال القيادة الإدارية ورفع كفاءة إدارة هذه الأعمال التي تخدم الدولة المصرية، فضلا عن أهميتها في نشر قيم الولاء والانتماء للوطن، بما ينعكس على الحد من ظاهرة التطرف في المجتمع والتوعية بقيم التسامح والتي تنشدها مصر.

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