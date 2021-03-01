سويسرا: إعطاء 751 ألف جرعة لقاح كورونا

أظهرت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 751 ألفا و9 جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا.ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 554 ألفا و932 حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز وبلومبرج.ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في سويسرا إلى 9966 حالة وفاة.تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة عام منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.