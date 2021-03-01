6106 طلاب يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوى بأسوان

يواصل، اليوم الأثنين، الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة أسوان امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى (عام وفنى) للعام الدراسى 20202021.ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوى (عام) والبالغ عددهم 6106، امتحانهم اونلاين على أجهزة التابلت فى مادة اللغة الأجنبية الأولى خلال الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 و15 دقيقة صباحًا.وتبدأ اللجنة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوى في تمام الساعة 11 ونصف حتى 12 و15 دقيقة مساءًا لأداء الامتحانات لمادة الجغرافيا، طبقًا لجدول الوزارة.وتأتي أسوان من المحافظات المتاح بها الامتحانات في التاسعة صباحًا.وفيما يخص امتحانات الأول الثانوى الفنى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) فقد يؤدي الطلاب من لهم حق دخول الامتحانات والبالغ عددهم ١٣٩١٨ طالب وطالبة امتحاناتهم (الورقية) فى عدد من المواد المنوعة، وسط إجراءات احترازية مشددة بجميع اللجان.وفى سياق متصلًا انطلقت امتحانات الصف الخامس الإبتدائى، وسط إجراءات احترازية مشددة من تعقيم للجان وقياس درجة حرارة التلاميذ وتوفير بوابات التعقيم وارتداء الكمامات أو واقى الوجه.