إصابة 11 شخصًا في حادث سير بالإسماعيلية

أصيب 11 شخصًا، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارتين في منطقة جنيفة بمحافظة الإسماعيلية.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير امن الإسماعيلية، إخطارًا، يفيد حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى «سوزوكي»، على طريق الإسماعيلية قبل جنيفة بـ 5 كيلو أمام مركز الشباب.وانتقل على الفور رجال الأمن وسيارات الإسعاف إلى المكان، وتبين إصابة 11 شخصًا، جارٍ نقلهم إلى المستشفيات القريبة من المكان.